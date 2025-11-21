Οι σχέσεις της ΑΕΚ με τον Σίμο Μήτογλου οδηγούνται στα άκρα. Οι δύο πλευρές κατέθεσαν εκατέρωθεν προσφυγές, που δεν αφορούν οικονομικές αξιώσεις με τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό να επιδιώκει τη λύση του συμβολαίου με τους όρους που τον ευνοούν, ενώ η ΑΕΚ επιθυμεί τη λύση της συνεργασίας με όρους που διασφαλίζουν τα δικά της συμφέροντα.

Το συμβόλαιο του 26χρονου με τον «δικέφαλο» εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι.

Η υπόθεση θα εκδικαστεί στην επιτροπή επίλυσης οικονομικών διαφορών της ΕΠΟ, τη Δευτέρα στις 24 Νοεμβρίου στις 16:00.

Ο Μήτογλου είναι εκτός πλάνων από τον Μάρκο Νίκολιτς μετά την προετοιμασία της Ένωσης στην Ολλανδία, δεν έχει αγωνιστεί ούτε λεπτό τη φετινή σεζόν και δεν προπονείται με την πρώτη ομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24.11.2025, 16:00 ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΗΤΟΓΛΟΥ κατά ΠΑΕ ΑΕΚ ΠΑΕ ΑΕΚ κατά ΠΟΔ/ΣΤΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΜΗΤΟΓΛΟΥ».