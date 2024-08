Για ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον Τσούμπα Άκπομ κάνει λόγο ολλανδικό δημοσίευμα.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει ότι η Ένωση κινήθηκε για τον δανεισμό του 28χρονου επιθετικού, ο οποίος συστήθηκε στο ελληνικό ποδοσφαιρικό κοινό ως παίκτης του ΠΑΟΚ, τονίζοντας πάντως ότι οι «κιτρινόμαυροι» εισέπραξαν αρνητική απάντηση από τον Άγιαξ, στον οποίο αγωνίζεται ο παίκτης από το 2023.

Ο Άκπομ έχει συμβόλαιο με τον «Αίαντα» μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Υπενθυμίζεται ότι αγωνίστηκε και στον ΠΑΟΚ τη διετία 2018-2020, ενώ επέστρεψε στην Τούμπα δανεικός τη σεζόν 2021/22 από τη Μίντλεσμπρο.

