Γκολ τεράστιας αγωνιστικής, αλλά κυρίως ψυχολογικής, σημασίας για τη συνέχεια της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, ήταν αυτό που σημείωσε στο 89΄ του αγώνα στο Βόλο ο Λούκα Γιόβιτς.

Η ΑΕΚ, για ακόμη ένα παιχνίδι εκτός έδρας προβλημάτισε. Όμως κατάφερε χάρη στην ικανότητα και την ποδοσφαιρική ευστροφία του Σέρβου φορ, που με κεφαλιά αλά Μίμη Παπαϊωάννου, αξιοποίησε τη σέντρα του Ζοάο Μάριο να πάρει τη νίκη.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr