Σε ακόμη μια επένδυση για το μέλλον προχώρησε η ΑΕΚ, καθώς, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΑΠΕ, απέκτησε τον Αλέξανδρο Τζαμαλή.

Ο 18χρονος επιθετικός (20/6/2007), ο οποίος προ ημερών αποχώρησε από τον Ολυμπιακό, έδωσε τα χέρια με τους «κιτρινόμαυρους», που ενδιαφέρθηκαν για την απόκτησή του.

Ο ταλαντούχος στράικερ έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στον Αστέρα Τρίπολης, πρωταγωνιστώντας με τους Αρκάδες σε επίπεδο Κ15, Κ17 μέχρι το καλοκαίρι του 2023, όταν και μετακινήθηκε στους Πειραιώτες.

Είναι ποδοσφαιριστής με συμμετοχές στην εθνική Κ17, ενώ με τους «ερυθρόλευκους» έπαιξε στην Κ17 την πρώτη του σεζόν και ήταν πρώτος σκόρερ με 16 γκολ. Την επόμενη χρονιά κατέκτησε το πρωτάθλημα Κ19 το 2025.

Στην τρέχουσα σεζόν ξεκίνησε με την Κ19 (7 συμ,. 2 γκολ) έπαιξε και στο Youth League και στη συνέχεια ανέβηκε στη β΄ ομάδα όπου πήρε δύο ματς στη Super League 2.

Είχε επαγγελματικό συμβόλαιο, όμως έμεινε ελεύθερος και αποκτήθηκε από την ΑΕΚ, επίσης με επαγγελματική συμφωνία έως το τέλος της σεζόν.

