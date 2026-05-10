Με δώρο κασκόλ από την ΠΑΕ ΑΕΚ μπήκαν στο γήπεδο οι φίλοι της Ένωσης στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην «Allwyn Arena». Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ μοίρασε περίπου 30.000 κασκόλ στους φιλάθλους της ομάδας, κατά την είσοδό τους στις θύρες του γηπέδου.

Έτσι, μαζί και με το κορεό από τους οργανωμένους, δημιουργήθηκε μία εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

«Υπομονή, επιμονή, πίστη, πάθος», έγραφαν τα κασκόλ με την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ να τυπώνει μερικά από τα μότο του Μάριου Ηλιόπουλου και να στέλνει το δικό της σύνθημα στον κόσμο που ανυπομονεί για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος της Super League.