Σε επτά συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία στο περιθώριο του ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφεια, για την 17η αγωνιστική της Super League.

Πιο συγκεκριμένα οι άνδρες της αστυνομίας πέρασαν χειροπέδες σε επτά άτομα, ηλικίας 19, 21, 23, 25, 26, 36 και 43 ετών.

Σε σωματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν εξωτερικά των θυρών του γηπέδου πριν την έναρξη του ματς, στην κατοχή τεσσάρων εξ αυτών βρέθηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών, ενώ στην κατοχή τριών κατηγορούμενων ανευρέθηκαν φωτοβολίδα, δύο αναδιπλούμενοι σουγιάδες και λέιζερ.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, πυροτεχνημάτων και φωτοβολίδων, όπλων και αντιμετώπισης βίας σε αθλητικούς χώρους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν τη Δευτέρα στον αρμόδιο Εισαγγελέα.