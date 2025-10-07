Ο Ανδρεας Τετέι πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Κηφισιάς στην εφετινή Super League, με τελευταία αυτήν απέναντι στην ΑΕΚ, και ήταν σίγουρο ότι μεγάλες ομάδες θα ενδιαφερθούν για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ώρα» η «Ένωση» ετοιμάζεται να κάνει κίνηση για την απόκτηση του 24χρονου φορ, καθώς το τεχνικό επιτελείο της ομάδας έχει εντυπωσιαστεί από τον 24χρονο φορ.

Οι «κιτρινόμαυροι» θεωρούν πως ο επιθετικός της Κηφισιάς έχει τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά, με το κυριότερο την ταχύτητα στο χώρο, που λείπουν από τους δύο φορ της ομάδας και τα οποία δεν υπάρχουν στο ρόστερ μετά την αποχώρηση του Λιβάι Γκαρσία.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο θα προσπαθήσουν να κάνουν κάτοικο Opap Arena τον Τετέι, ο οποίος και στο παρελθόν είχε απασχολήσει την ΑΕΚ, χωρίς όμως να γίνει τότε κίνηση για την απόκτησή του.

Ο Τετέι έχει καταγωγή από την Γκάνα, αλλά έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και από το 2022 έχει αποκτήσει την ελληνική υπηκοότητα. Η ζωή του δεν ήταν εύκολη, έχοντας χάσει από μικρός τον πατέρα του, αλλά η Κηφισιά, στην οποία ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά, τον στήριξε.

Φέτος ο 24χρονος φορ μετρά ήδη 4 γκολ και 2 ασίστ, όντας ο πρώτος σκόρερ της Super League.