Η ΑΕΚ ενημέρωσε ότι εξασφάλισε έξτρα εισιτήρια για το ματς με την Φιορεντίνα (22:00, Cosmote Sport 5, ANT1).

Η Ένωση έκανε γνωστό πως η ιταλική ομάδα δέχθηκε να δώσει αριθμό που αντιστοιχεί στο 10% του αριθμού που αρχικά δικαιούταν για τον αγώνα ο «Δικέφαλος». Να σημειωθεί ότι η ΑΕΚ κατέβαλε προσπάθειες και άσκησε πίεση στους «βιόλα» με τον Μάριο Ηλιόπουλο να ξεκαθαρίζει πως δεν θα πάει στο γήπεδο, εάν δεν γίνει δεκτό το αίτημα.

Η ενημέρωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι εξασφάλισε για τον σημερινό αγώνα με τη Φιορεντίνα επιπλέον αριθμό εισιτηρίων, ο οποίος αντιστοιχεί στο 10% του αριθμού, που αρχικά εδικαιούτο για τον συγκεκριμένο αγώνα.

Τα επιπλέον αυτά εισιτήρια θα τεθούν σε κυκλοφορία διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο στις 16.21 ώρα Ελλάδας, και θα υπάρχει ο περιορισμός της αγοράς ΜΕΧΡΙ ΔΥΟ εισιτηρίων.

https://www.ticketmaster.gr/aek/showProductList.html».