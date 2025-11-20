Εξώδικη δήλωση με αποδέκτη την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία απέστειλε η ΠΑΕ ΑΕΚ. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Ζούγκλας», η Ένωση εγκαλεί την ΕΠΟ για την υπόθεση Λανουά, και ζητάει δήλωση επανόρθωσης-αποκατάστασης της αλήθειας, αλλά και ειλικρινούς μεταμέλειας, εντός δέκα ημερών.

Συγκεκριμένα, η ΠΑΕ ΑΕΚ με αφορμή την επίσημη τοποθέτηση – ενημέρωση της ομοσπονδίας στα ΜΜΕ, κατά την διάρκεια του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, για τον υποτιθέμενο «προπηλακισμό» του Γάλλου αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά, θέλει η τοποθέτηση αποκατάστασης από την πλευρά της ΕΠΟ, να αναρτηθεί σε όλα τα Μέσα, που απαιτείται, για να το προβάλλουν.

Εάν αυτό δεν γίνει από την ΕΠΟ, τότε θα υπάρξει κλιμάκωση των νομικών ενεργειών από πλευράς της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ ενώπιον όλων των αρμοδίων Δικαστηρίων.

Να σημειωθεί ότι η ΑΕΚ, όπως αποδείχθηκε στην δικαστική διαδικασία στο Πειθαρχικό Όργανο της Super League, ζημιώθηκε, καθώς κατηγορήθηκε για περιστατικό που ουδέποτε συνέβη.

Να θυμίσουμε ότι η ΠΑΕ ΑΕΚ είχε προχωρήσει και σε επίσημη καταγγελία κατά του Στεφάν Λανουά στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ, ενώ έχει στείλει το μήνυμά της αναφορικά με το συμβάν, με ανακοίνωσή της στην οποία σημείωνε ότι «Ήρθε η ώρα να λογοδοτήσουν όσοι επιχείρησαν να σπιλώσουν την οικογένειά μας»!