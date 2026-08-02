Η ΑΕΚ έκλεισε με ιδανικό τρόπο το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στην Ολλανδία, επικρατώντας με 3-0 της Σεντ Τρούιντεν στο τελευταίο φιλικό της.

Πρωταγωνιστές για την Ένωση στο τεστ με τους Βέλγους ήταν ο Σταύρος Πήλιος, που βρήκε δύο φορές δίχτυα (7′, 18′), και ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος πρόσθεσε το όνομά του στους σκόρερ με το γκολ που πέτυχε στο 42′.

Θετικές εντυπώσεις άφησε και το τελευταίο απόκτημα της Ένωσης, Λόβρο Μάγερ, ο οποίος συμμετείχε ενεργά στο δημιουργικό κομμάτι, μοίρασε σωστά την μπάλα και έδειξε ότι προσαρμόζεται ολοένα και περισσότερο στις απαιτήσεις και τη φιλοσοφία του Σέρβου τεχνικού.

Η ΑΕΚ είχε ένταση, σωστή ανάπτυξη, καλή κυκλοφορία της μπάλας και αποτελεσματικότητα στο πρώτο ημίχρονο, στοιχεία πάνω στα οποία έχει δουλέψει ο Νίκολιτς κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, η αποστολή θα πάρει τον δρόμο της επιστροφής για την Ελλάδα. Οι ποδοσφαιριστές θα απολαύσουν τριήμερο ρεπό και θα επιστρέψουν στις προπονήσεις το απόγευμα της Πέμπτης (6/8) στα Σπάτα, όπου θα ξεκινήσει η τελική φάση της προετοιμασίας για τα επίσημα παιχνίδια.

Πλέον, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, θα περιμένει να μάθει το μεσημέρι της Δευτέρας (3/8, 13:00) τον αντίπαλό της ή, το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει αυτός, μετά την κλήρωση των playoffs του Champions League.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (75′ Πένραϊς), Κάιρινεν (75′ Μάνταλος), Μάριν, Μάγερ (65′ Ζουμπκόφ), Κοϊτά (65′ Καλοσκάμης), Γιόβιτς (65′ Γκατσίνοβιτς), Βάργκα (65′ Ζίνι).