Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (ΑΝΤ1, Cosmote Sport 5) στο «Αρτέμιο Φράνκι» το παιχνίδι της ΑΕΚ με αντίπαλο τη Φιορεντίνα, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

H «Ένωση» αναζητεί στη Φλωρεντίνα ένα θετικό αποτέλεσμα, προκειμένου να κάνει ακόμη ένα βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League.

Σίγουρα το φαβορί είναι

οι «Βιόλα», ωστόσο οι «κιτρινόμαυροι» είναι αποφασισμένοι να μείνουν όρθιοι απέναντι στη Φιορεντίνα.

Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει συγκεντρώσει 4 βαθμούς και την τελευταία αγωνιστική υποδέχεται την Κραϊόβα, ενώ ενδιάμεσα ταξιδεύει στη Σαμψούντα για ένα φοβερά δύσκολο εκτός έδρας ματς με τη Σαμσουνσπορ.

Άρα θέλει τουλάχιστον ένα βαθμό είτε στη Φλωρεντία, είτε στη Σαμψούντα (11/12) και νίκη με την Κραϊόβα (18/12) για να έχει στο «τσεπάκι» το εισιτήριο.

Λίγες ώρες πριν την έναρξη του αγώνα η ΑΕΚ πήρε έξτρα εισιτήρια για το αποψινό ματς.

Η Ένωση με ενημέρωσή της το απόγευμα έκανε γνωστό πως η ιταλική ομάδα δέχθηκε να δώσει αριθμό που αντιστοιχεί στο 10% του αριθμού που αρχικά δικαιούταν για τον αγώνα ο «Δικέφαλος».

Να σημειωθεί ότι η ΑΕΚ κατέβαλε προσπάθειες και άσκησε πίεση στους «βιόλα» με τον Μάριο Ηλιόπουλο να ξεκαθαρίζει πως δεν θα πάει στο γήπεδο, εάν δεν γίνει δεκτό το αίτημα.

Φιορεντίνα-ΑΕΚ 0-0

Γκολ:

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Φιορεντίνα: Ντε Χέα, Πόνγκρασιτς, Κομούτσο, Ρανιέρι, Φορτίνι, Μαντραγκόρα, Εντούρ, Νικολούτσι, Παρίσι, Γκούντμουντσον, Τζέκο.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Περέιρα, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Μαρίν, Γιόβιτς.