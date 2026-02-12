Μια φωτογραφία του Μάριου Ηλιόπουλου πριν από 14 χρόνια, κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο των Social Media, με ορισμένους -αντίπαλους της ΑΕΚ- να επιχειρούν μέσω αυτής να αμφισβητήσουν τη σχέση του διοικητικού ηγέτη της «Ένωσης» με τον Σύλλογο.

Από την πλευρά της ΑΕΚ γίνεται λόγος για «γελοιότητες», ξεκαθαρίζοντας πως τέτοιου είδους προσπάθειες δεν αγγίζουν τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. Η θέση της κιτρινόμαυρης εταιρείας αναφέρει χαρακτηριστικά: «Τι σημαίνει η ΑΕΚ για τον Μάριο Ηλιόπουλο, ο κόσμος το αισθάνεται και το βιώνει εδώ και ενάμιση χρόνο, και θα συνεχίσει να το βιώνει. Φθηνά κόλπα από φθηνούς ανθρώπους, δεν τον αγγίζουν. Η κάθαρση του ελληνικού ποδοσφαίρου έχει δρομολογηθεί…».

