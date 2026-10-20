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Μπροστά σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ευρωπαϊκής της πορείας βρίσκεται η ΑΕΚ, η οποία φιλοξενείται από την Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ», για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η σέντρα είναι προαγραμματισμένη για τις 22:00 (Magenta Sport 2)  με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να αναζητάει μια εμφάνιση που θα της επιτρέψει να διεκδικήσει ένα αποτέλεσμα υψηλής σημασίας.

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