Ο Λόβρο Μάγερ εξέφρασε την πίστη του στις δυνατότητες της ομάδας του, εκτιμώντας πως μπορεί να φύγει νικήτρια η ΑΕΚ από τη «μάχη» με την Κόμο, ενώ στάθηκε και στην απουσία του Αμπουμπακρί Κοϊτά.

Η Ένωση έχει μπροστά της ακόμη μια απαιτητική δοκιμασία στην κορυφαία ποδοσφαιρική σκηνή της Ευρώπης καθώς κοντράρεται εκτός έδρας με την Κόμο αύριο, Τρίτη (24/11, 22:00) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

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