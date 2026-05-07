Έμοιαζε με φιέστα και ποδοσφαιρικό πανήγυρι, η γιορτή που οργάνωσαν οι διοικούντες στον ΠΑΟΚ Κυριακίου, ο οποίος τη Δευτέρα (4/5) υποδέχτηκε τους βετεράνους της ΑΕΚ σε αγώνα που έγινε για φιλανθρωπικό σκοπό.

Δεν ήταν μόνο το αγωνιστικό μέρος της εκδήλωσης, που ενθουσίασε τους περίπου 500 θεατές, οι οποίοι έμοιαζαν με τσαμπιά από σταφύλια όπως ήταν σκαρφαλωμένοι στα βράχια που περικλείουν το ως πινελιά σε ζωγραφικό πίνακα του Θεόφιλου, γήπεδο, για να παρακολουθούσαν τη συνάντηση.

