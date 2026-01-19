Μία… ομάδα μόνος του ήταν ο Λούκα Γιόβιτς στο χθεσινό ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό.

Ο Σέρβος φορ επιδόθηκε σε ένα απίστευτο εκτελεστικό κρεσέντο και, σημειώνοντας καρέ τερμάτων, υπέγραψε το εμφατικό 4-0 της «Ένωσης» επί του «τριφυλλιού» στο -κατ’ ευφημισμόν- ντέρμπι των δύο ομάδων, που διεξήχθη στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο 28χρονος επιθετικός, μιλώντας στον Τύπο της πατρίδας του, έκανε ειδική μνεία στη σημασία του θριάμβου της ομάδας του επί των «πρασίνων», δηλώνοντας παράλληλα περήφανος για την ιστορική του επίδοση.

«Από τότε που ήρθα στην ΑΕΚ, πίστεψα ότι μπορώ σε αυτή την ομάδα να πετύχω κάτι σπουδαίο, κάτι που θα θυμούνται όλοι σαν κομμάτι της ιστορίας της. Είχα πολλά εξαιρετικά ματς στην καριέρα μου και αυτό είναι σίγουρα ένα από αυτά.

Από αυτά που δεν μπορείς να τα ξεχάσεις και για τα οποία μπορείς να νιώθεις πολύ περήφανος. Τέσσερα γκολ σε ένα ντέρμπι και μια νίκη που μιλά μόνη της», τόνισε ο Γιόβιτς.

«Για μας το παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό, που δεν είναι ποτέ εύκολο, ήρθε μετά από τον αποκλεισμό στο Κύπελλο.

Ήταν μια δύσκολη στιγμή για την ομάδα, για τον σύλλογο, ένα απρόσμενο αρνητικό αποτέλεσμα και ήταν πολύ σημαντικό να δείξουμε αμέσως ότι αυτή η ομάδα έχει τη δύναμη και την ποιότητα να παλέψει για την καλύτερη δυνατή θέση στο πρωτάθλημα και αργότερα στο Conference League.

Γι’ αυτό η νίκη επί του Παναθηναϊκού έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία και βαρύτητα, ειδικά στη μάχη για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος», πρόσθεσε.

«Χθες όλη η Αθήνα ήταν κάτω από το σήμα της ΑΕΚ. Ευχαριστούμε τους φιλάθλους μας, από τους οποίους έχουμε πάντα τη μεγαλύτερη συμπαράσταση. Συχνά ακούω το όνομά μου από τις κερκίδες και το συναίσθημα είναι ιδιαίτερο.

Τώρα προχωράμε, έχουμε νέα παιχνίδια και νέες προκλήσεις μπροστά μας. Πιστεύω πως θα πάρουμε ακόμη μια νίκη το Σάββατο (σ.σ. με τον Αστέρα) και μετά θα αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε για ένα ακόμη μεγάλο ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό στην έδρα μας», κατέληξε.