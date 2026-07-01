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Η ΑΕΚ συνεχίζει να επενδύει σε νεαρούς ποδοσφαιριστές με προοπτική και φέρεται να βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση μίας μεταγραφής ενός ιδιαίτερα ταλαντούχου παίκτη.

Ο λόγος για τον 15χρονο τερματοφύλακα του Πανιωνίου, Γιώργο Σαρακασίδη, ο οποίος συγκαταλέγεται στα κορυφαία ταλέντα της γενιάς του και έχει αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις με τις εμφανίσεις του στις ακαδημίες του «ιστορικού».

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