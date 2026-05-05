Η ΑΕΚ είναι μία ανάσα από το να στεφθεί πρωταθλήτρια Ελλάδος και με βάση το Football Meets Data συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για τη League Phase του επόμενου Champions League από τις 54 ομάδες που θα βρίσκονταν στα προκριματικά της διοργάνωσης, αν ολοκληρώνονταν τώρα όλα τα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται στο +6 στην κορυφή της Stoiximan Super League τρεις «στροφές» πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας έχοντας αγκαλιάσει το πρωτάθλημα.

