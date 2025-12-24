Με πρωτοβουλία του Μάριου Ηλιόπουλου, η ΠΑΕ ΑΕΚ έδωσε το «παρών» στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις της ελληνικής ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα σύνδεσης με τον ιστορικό Ελληνισμό της Πόλης.

Τον σύλλογο εκπροσώπησε ο Νίκος Παντερμαλής, μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΕ, ο οποίος το πρωί της Δευτέρας (23/12) επισκέφθηκε το Φανάρι και συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο. Κατά τη συνάντηση μετέφερε τις ευχές της διοίκησης και ολόκληρης της οικογένειας της ΑΕΚ, ενώ πραγματοποιήθηκε και ανταλλαγή δώρων, με την «Ένωση» να προσφέρει φανέλα υπογεγραμμένη από τους ποδοσφαιριστές.

Στη συνέχεια ακολούθησε επίσκεψη στη Μεγάλη του Γένους Σχολή, όπου ο Σχολάρχης Δημήτρης Ζώτος ξενάγησε τον εκπρόσωπο της ΑΕΚ στους χώρους και στις αίθουσες του ιστορικού εκπαιδευτικού ιδρύματος. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο Νίκος Παντερμαλής βρέθηκε στο Ζωγράφειο Λύκειο, όπου τον υποδέχθηκε ο διευθυντής Ιωάννης Δερμιτζόγλου, ενώ ακολούθησε συνάντηση και με τη διοίκηση του Πέρα Κλουμπ στα γραφεία του συλλόγου.

Το διήμερο επαφών ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή της ΑΕΚ στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των Χριστουγέννων, με κάλαντα από το Ζωγράφειο Λύκειο σε ιστορικές ελληνικές γειτονιές, στο Ελληνικό Προξενείο, στο Ζάππειο Σχολείο, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην πλατεία Ταξίμ και, φυσικά, στο Πατριαρχείο.

Μάλιστα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε δημόσια στην παρουσία της ΑΕΚ κατά την ομιλία του, εκφράζοντας τη χαρά και τη συγκίνησή του για τη συμμετοχή του συλλόγου στους εορτασμούς, υπογραμμίζοντας τον συμβολισμό αυτής της παρουσίας για την ελληνική κοινότητα της Πόλης.