Η ΠΑΕ ΑΕΚ επιβεβαίωσε ότι οι Μάριος Ηλιόπουλος και Μηνάς Λυσάνδρου βρέθηκαν την Τρίτη στα γραφεία της UEFA στη Νιόν, στο πλαίσιο των συντονισμένων ενεργειών που πραγματοποιεί ο σύλλογος το τελευταίο διάστημα, σχετικά με όσα συνέβησαν με τον Στεφάν Λανουά και την ΕΠΟ, στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Στόχος των επαφών είναι η πλήρης διασφάλιση των συμφερόντων της ομάδας, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στη σχετική ενημέρωση.

«Η ΑΕΚ πράττει το καθήκον της και βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή. Στο πλαίσιο συντονισμένων κινήσεων των τελευταίων εβδομάδων, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην UEFA στη Νιόν», επισημαίνουν οι «κιτρινόμαυροι».

Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, μαζί με τον CEO της ΠΑΕ, είχαν προγραμματισμένη συνάντηση με αξιωματούχους της UEFA, έπειτα και από τις πρόσφατες εξελίξεις και την καταγγελία κατά του Λανουά στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γάλλος αρχιδιαιτητής είχε καταγγείλει προπηλακισμό του στην OPAP Arena στο ντέρμπι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, ωστόσο η Ένωση αθωώθηκε στις δικαστικές αίθουσες για τη συγκεκριμένη καταγγελία.

Χα.Π.