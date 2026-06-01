Κάποιοι μάλλον θέλουν να εκθέσουν τον Ηλιόπουλο. Δεν εξηγείται αλλιώς. Sui generis και κιμπάρης. Νοικοκύρης, καλοπληρωτής και όσα υπόσχεται, τα κάνει. Μέχρι και φιλανθρωπίες κάνει, όπως πριν λίγες μέρες που δώρισε το ποσό των 350.000 δολαρίων στους ομογενείς του Σικάγο για το αντικαρκινικό ίδρυμα. Όταν, όμως, ανέλαβε την ΑΕΚ κάποιοι σύμβουλοι τον προέτρεψαν να δωρίσει στην ΕΠΟ για λογαριασμό των ΕΠΣ ένα ποσό γύρω στο 1,5 εκατομμύριο, μήπως και η Ένωση πατήσει πόδι στις… Ενώσεις. Τελικά τα εμπόδια που ύψωσε ο Τζώρτζογλου και ο Μάκης ματαίωσαν τη δωρεά.

