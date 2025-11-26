Κλήση ενσωμάτωσης στην αποστολή της Εθνικής ομάδας της Αλβανίας αναμένεται να λάβει ο Σταύρος Πήλιος. Οι γονείς του αμυντικού της ΑΕΚ έχουν γεννηθεί στη Βόρεια Ήπειρο κάτι που σημαίνει ότι ο 25χρονος μπακ μπορεί να αγωνιστεί στην ομάδα του Σιλβίνιο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Live Sport» πρόσφατα είχε γίνει πρόσφατα και άλλη κρούση στον Πήλιο, ο οποίος ακόμα δεν έχει αγωνιστεί στην Εθνική Ελλάδας.

Ο 25χρονος αγωνίζεται από το καλοκαίρι του 2023 στην ΑΕΚ, έχοντας καταγράψει με τη φανέλα της 48 εμφανίσεις με 1 γκολ και 6 ασίστ και πλέον είναι πιθανό να κληθεί στα ματς για τα μπαράζ πρόκρισης στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.