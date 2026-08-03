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Μετά τον τελευταίο φιλικό αγώνα της ΑΕΚ με τη Σεντ Τρούιντεν και τη νίκη με 3-0, γέλαγαν και τα μουστάκια του Νίκολιτς (που δεν έχει).

Η Ένωση έδειξε πολύ σοβαρή κι έτοιμη για τις επόμενες υποχρεώσεις της με τον ΟΦΗ (Super cup) και τη νικήτρια του Καϊράτ Αλμάτι – Λέφσκι Σόφιας (Play Offs του Champions League). Είχε πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας, ηρεμία στο παιχνίδι και γρήγορες αντεπιθέσεις «φωτιά», κυρίως από τα αριστερά.

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