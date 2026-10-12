Η ΑΕΚ κατάφερε να εντοπίσει την περίφημη «γιαγιά με το καπνογόνο», στην οποία είχε κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς ειδική αναφορά προ ημερών σε συνέντευξή του στη Σερβία.

Ο προπονητής της Ένωσης στάθηκε στη μοναδική σύνδεση της ομάδας και του κόσμου της, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων πως στήνεται γιορτή στη Νέα Φιλαδέλφεια κάθε φορά που αγωνίζονται οι «κιτρινόμαυροι». Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του γιορτινού παλμού που επικρατεί στην πόλη είχε φέρει την Καίτη Δαμιανίδη, η οποία είναι προσφυγικής καταγωγής και γέννημα θρέμμα της γειτονιάς.

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