Στο ποδόσφαιρο, όπως και στη ζωή, υπάρχουν στιγμές που ξεχωρίζουν. Στιγμές που κάποιοι φοράνε το σμόκιν της δόξας και άλλοι ντύνονται με το βαρύ… παλτό της αποτυχίας. Κάθε παιχνίδι γεννά ήρωες και αντι-ήρωες, σωστές επιλογές και καταστροφικά λάθη. Σε αυτή τη στήλη θα ξεχωρίζουμε εκείνους που άξιζαν τα φώτα της προβολής κι εκείνους που καλύτερα θα είναι να μείνουν στη σκιά. Γιατί η μπάλα δεν ξεχνά, ούτε κι εμείς.

Η γκαρνταρόμπα του «Παίξε Μπάλα» βρέθηκε στη μεγάλη επιστροφή της ΑΕΚ στο Champions League στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στην Αυστριακή Λίντσερ που συνοδεύτηκε από χρυσή νίκη 1-0 χάρη σε γκολ ποίημα του Μαρίν με απευθείας εκτέλεση φάουλ.

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