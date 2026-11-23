Η Κόμο έσταξε… μέλι για την ΑΕΚ σε ένα ειδικό αφιέρωμα που δημοσίευσε στα social media, μία ημέρα πριν από τη μεταξύ τους αναμέτρηση για το Champions League.

Η Ένωση μπήκε στην τελική ευθεία για ακόμη μια απαιτητική δοκιμασία στην κορυφαία ποδοσφαιρική σκηνή της Ευρώπης. Οι «κιτρινόμαυροι» θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους με την εκπληκτική Κόμο αύριο, Τρίτη (24/11, 22:00) στο Τζουζέπε Σινιγκάλια για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

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