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Η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα με 5-1 από την Μάντσεστερ Σίτι, αλλά κέρδισε τον… Χάαλαντ! Η σύζυγος του Ντομαγκόι Βίντα, Ιβάνα, έπιασε δουλειά… Όχι μόνο έντυσε τον Έρλινγκ Χάαλαντ με την φανέλα της Ένωσης, αλλά τον έκανε και… story!

Ο Νορβηγός φορ που δεν αγωνίστηκε στο ματς, καθώς προτιμήθηκε να προφυλαχθεί, παρακολούθησε τον αγώνα από τον πάγκο και στη συνέχεια φωτογραφήθηκε με φανέλα της Ένωσης.

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