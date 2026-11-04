Η ευρωπαϊκή πρόκληση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική για την Κ19 της ΑΕΚ. Η ομάδα του Περικλή Παπαπαναγή γνώρισε την ήττα με 4-1 στο Σεραφείδειο, για την 4η αγωνιστική του UEFA Youth League, βλέποντας το αήττητο σερί της στη διοργάνωση να σταματάει απέναντι σε έναν αντίπαλο με μεγάλη ποιότητα και επιθετικές λύσεις.

Η Ένωση προσπάθησε να σταθεί ανταγωνιστικά και κατάφερε να αντιδράσει στο προβάδισμα των φιλοξενουμένων καθώς η Ρεάλ άνοιξε το σκορ στο 25΄ με τον Βιγιάλμπα και τέσσερα λεπτά αργότερα ο Αμανατίδης έφερε το παιχνίδι στα ίσα, δίνοντας ξανά ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

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