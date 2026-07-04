Ένα ακόμη δημοσίευμα στο Μεξικό που συνδέει την Τσίβας με τον Ορμπελίν Πινέδα… Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Soy Futbol η ομάδα της Γουαδαλαχάρα εξετάζει σοβαρά την επιστροφή του διεθνούς μέσου από την ΑΕΚ, κι είναι είναι διατεθειμένη να διαθέσει έως και 8 εκατομμύρια δολάρια για να τον αποκτήσει.

Ο 29χρονος χαφ θεωρείται ιδανική επιλογή για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής της Τσίβας, ωστόσο το συγκεκριμένο ποσό απέχει από τη ρήτρα αποδέσμευσης που προβλέπεται στο συμβόλαιο του Πινέδα με την ΑΕΚ.

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