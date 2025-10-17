Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Η εξαιρετική επέμβαση του γκολκίπερ της ΑΕΚ Θωμά Στρακόσα στον αγώνα με την Τσέλιε στην Σλοβενία για την πρεμιέρα του UEFA Conference League, έγινε αντικείμενο ευμενούς σχολιασμού από την UEFA.

Ο διεθνής Αλβανός γκολκίπερ πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση στο συγκεκριμένο παιχνίδι, σε αντίθεση με τους περισσότερους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ που κινήθηκαν στη μετριότητα, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από την UEFA. Έτσι ο λογαριασμός του Conference στο «Χ» ανέβασε μια από τις επεμβάσεις του Στρακόσα στο ματς αυτό, κάνοντας λόγο για «Απίστευτα αντανακλαστικά»!