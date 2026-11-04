Η μεγάλη ώρα έφθασε! Η Νέα Φιλαδέλφεια φορά τα γιορτινά της και ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης (19:45) σε μια αναμέτρηση που ξεπερνάει τα συνηθισμένα αγωνιστικά όρια. Το sold out εξαντλήθηκε μέσα σε ελάχιστα λεπτά και η Allwyn Arena ετοιμάζεται να ζήσει μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές βραδιές της ιστορίας της.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς γνωρίζει τη δυσκολία της αποστολής της, αλλά έχει κάθε λόγο να πιστεύει στις δυνατότητές της. Άλλωστε η Ρεάλ δεν είναι μια ομάδα που δεν έχει ξανασυναντήσει, ούτε και είναι ανίκητη… Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν τη σεζόν 2002-03 για την φάση των ομίλων του Champions League, με την ΑΕΚ να αποσπά ισοπαλία 2-2 στη Μαδρίτη και να προσφέρει ένα από τα πιο εμβληματικά ευρωπαϊκά παιχνίδια της, με το 3-3 στη Νέα Φιλαδέλφεια.

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