Ο Μάριος Ηλιόπουλος με μήνυμά του μέσω της εφημερίδας «Δικέφαλος» σχολίασε τα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Με αφορμή τα όσα έγιναν στο Περιστέρι στην αναμέτρηση της Ένωσης με την Κηφισιά, ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου υπογράμμισε πως όσα συμβαίνουν είναι κωμικοτραγικά, και έστειλε το μήνυμά του για την επόμενη ημέρα.

Αναλυτικά η δήλωση στην εφημερίδα «Δικέφαλος»:

«Ευτυχώς» που μετά από τόσα χρόνια τραγικών φαινομένων Βίας στο Ελληνικό Ποδόσφαιρο, στο Περιστέρι έγινα ο λόγος και κατάφερα απ’ ό,τι φαίνεται, έστω και προσωρινά, για λίγες μέρες, να αλλάξει ο ορισμός «φαινόμενο βίας».

Αυτό είναι αξιοσημείωτο!

Αυτά που συμβαίνουν εντός κι εκτός γραμμών είναι για γέλια και για κλάματα.

«Όποιος» σκάβει λάκκους πολύ σύντομα θα πέσει ο ίδιος μέσα.

Δεν σας φοβάμαι…

Θα αυτορυθμιστείτε…

Και ας ήθελε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα…