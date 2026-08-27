Ο Μάριος Ηλιόπουλος παρουσιάστηκε πανευτυχής μετά την πρόκριση της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League. Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης δήλωσε:

«Ιστορική βραδιά, μια ομάδα υπέροχη, χωρίς πολλούς αγώνες. Είμαι πολύ περήφανος. Δεν είναι η ΑΕΚ που ονειρευόμαστε, είναι η ΑΕΚ που οραματιζόμαστε. Είναι η ΑΕΚ που μας κάνει να βλέπουμε πως έρχονται κι άλλοι θρίαμβοι, πολλά περισσότερα για αυτή την υπέροχη ομάδα. Είμαστε πολύ δεμένοι, ο ένας για τον άλλο. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί η βία πάει σε μια καινούρια διαδικασία. Κάθε μέρα που περνά ξημερώνει μια καλύτερη μέρα, για την ΑΕΚ, το ελληνικό ποδόσφαιρο, τους φιλάθλους μας, ώστε να γυρίσουν τα νέα παιδιά στα γήπεδα. Έτσι θέλουμε να προχωράνε μπροστά στην Ευρώπη, όλες οι ελληνικές ομάδες».

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