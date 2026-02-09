Στην εκδήλωση του Συνδέσμου Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ βρέθηκε ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος. Στην ομιλία του στάθηκε στη σημασία του παρελθόντος και τόνισε πως η Ένωση οφείλει να μην ξεχνά τις αξίες της.

Αναφέρθηκε στις δυσκολίες και στις «τρικλοποδιές» και επεσήμανε ότι όλα θα κριθούν τον Μάιο, υπογραμμίζοντας ότι «η σπίθα άναψε και θα γίνει φλόγα».

Κλείνοντας, πρόσφερε ένα κλαδί ελιάς ως σύμβολο ειρήνης και άμιλλας, τονίζοντας ότι η βία δεν έχει θέση στο ποδόσφαιρο.

Αναλυτικά όλα όσα ειπε:

«Αν το παρελθόν έχει πράγματα που δεν θέλουμε να θυμόμαστε, αυτό είναι κατανοητό. Όταν όμως περιλαμβάνει δόξα, ινδάλματα, την Ιστορία της ΑΕΚ, ανθρώπους που είναι ο ορισμός της αξιοπρέπειας, τότε δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Στο σημερινό επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν όσα είχατε εσείς στα δικά σας χρόνια. Εκείνες οι τύψεις, οι προβληματισμοί, δυστυχώς δεν υπάρχουν πια. Αν λησμονήσουμε το παρελθόν και εσάς που ιδρώνατε τη φανέλα, είναι σαν να ξεχνάμε την Ιστορία μας. Είναι σαν να χανόμαστε στη ζούγκλα, να μπαίνουμε σε τροπικά δάση χωρίς να ξέρουμε πού είναι το παρελθόν, το παρόν και πώς θα βγούμε στο μέλλον.

Απείχα για αρκετά χρόνια από το ποδόσφαιρο και επέστρεψα πρόσφατα. Θυμάμαι μικρός το παιχνίδι με τη Γιουβέντους, το φάουλ του Νικολούδη… Επέστρεψα για να δημιουργηθεί αυτό που λείπει: η αξιοπρέπεια, η άμιλλα και οι νίκες μέσα από το ευ αγωνίζεσθαι. Όταν ξεκίνησα πέρυσι, κάποιοι γελούσαν. Έλεγαν ότι είμαι πιο ρομαντικός απ’ όσο πρέπει. ”Πού πάμε με όλα αυτά που συμβαίνουν;” έλεγαν. Ξέρετε τι εννοώ: Το σύστημα, οι τρικλοποδιές εντός και εκτός γηπέδου. Αναρωτιούνταν τι λέω και που πάω. Κάθε μέρα όμως καταλαβαίνουν ότι δεν είναι μόνο λόγια. Η σπίθα άναψε και θα γίνει φλόγα. Και τότε τα πράγματα θα έρθουν σε ισορροπία. Η ανισορροπία δεν μπορεί να την υπερνικήσει. Η ισορροπία είναι νόμος της φύσης και της ζωής. Χωρίς αυτήν, κάποια στιγμή έρχεται η καταστροφή.

Τι θα κάνει η ΑΕΚ; Μιλήσατε για πρωταθλήματα, για Conference. Ας πιστεύουμε μέσα μας αυτό που θέλουμε. Δεν χρειάζεται να το λέμε. Θα φανεί στην πράξη. Ας κρατήσουμε το όνειρο και το όραμα. Χωρίς πολλά λόγια, βήμα-βήμα, θα τα ξαναπούμε τον Μάιο.

Θα δώσω κάτι ιερό, συνδεδεμένο με την Αρχαία Ελλάδα, τα ιδεώδη και το ευ αγωνίζεσθαι: ένα κλαδί ελιάς, σύμβολο άμιλλας και ειρήνης. Δεν θέλουμε βία. Τη βία πρέπει να τη μετατρέπουμε σε αγωνιστικό πάθος, πείσμα, κατάκτηση, νίκη και ειρήνη».