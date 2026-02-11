Ο Μάριος Ηλιόπουλος έδωσε το «παρών» στα γραφεία της ΕΠΟ, έχοντας στο πλευρό του τον δικηγόρο του, Χάρη Γρηγορίου, στο πλαίσιο της εκδίκασης της πειθαρχικής δίωξης που έχει ασκηθεί από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα σε βάρος της ΠΑΕ ΑΕΚ και του ίδιου.

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ τοποθετήθηκε και για το πρόσφατο ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, στρέφοντας τα βέλη του προς τον Μάκη Γκαγκάτση. Όπως ανέφερε, «επιχείρησε να λειτουργήσει ως φυσικός δικαστής», προβαίνοντας –κατά τον ίδιο– σε αβάσιμες καταγγελίες εν μέσω του αγώνα και δημιουργώντας αχρείαστη ένταση.

Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι τέτοιου είδους παρεμβάσεις «ρίχνουν λάδι στη φωτιά» και επιδεινώνουν το ήδη φορτισμένο κλίμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην υπόθεση του Ντάνι Μάκελι, την οποία χαρακτήρισε «σεισμό» και «σκάνδαλο» για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όπως υποστήριξε, ο Ολλανδός ρέφερι είχε πριν από τρία χρόνια αυτοπροταθεί για να διευθύνει την αναμέτρηση Ολυμπιακός–ΠΑΟΚ, γεγονός που –κατά τον ίδιο– είχε τότε καταγγελθεί από στελέχη του ΠΑΟΚ.

