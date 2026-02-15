Μετά το τέλος του μεγάλου αγώνα της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα ο Μάριος Ηλιόπουλος δήλωσε πως η ομάδα του θα μπορούσε να φύγει με το «τρίποντο» από την Θεσσαλονίκη.

Οι δύο ομάδες αρκέστηκαν στο 0-0 και μοιράστηκαν από ένα βαθμό στην μεγάλη αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε στην Τούμπα για να παρακολουθήσει από κοντά το ντέρμπι και μάλιστα πριν το ματς άφησε στεφάνι στο μνημείο των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ.

Μετά το πέρας του αγώνα και κατά την αποχώρηση του από το γήπεδο το μοναδικό σχόλιο που έκανε ο ισχυρός άνδρας Ένωσης για την αναμέτρηση ήταν: «Οριακά θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει».