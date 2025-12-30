Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ καλωσόρισε στην Ένωση ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας μίλησε στον Μάρτιν Γκεοργκίεφ και του ζήτησε να γίνει το «κάστρο της άμυνας» και ένας θρύλος για την Ένωση.

Ο 20χρονος Βούλγαρος διεθνής στόπερ αποκτήθηκε από τη Σλάβια Σόφιας έναντι 2 εκατ. ευρώ και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας έως το 2030.

Ο νεαρός αμυντικός βρέθηκε στα Σπάτα και πήρε μέρος στην πρώτη του προπόνηση. Όπως τόνισε στον Μάριο Ηλιόπουλο φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και να δικαιώσει την εμπιστοσύνη που του δείχνει ο σύλλογος.