Η ΠΑΕ ΑΕΚ δημοσιοποίησε το Σάββατο ένα βίντεο, στο οποίο ο «ισχυρός άνδρας» του «Δικεφάλου», Μάριος Ηλιόπουλος, καλωσορίζει τον Μπάρναμπας Βάργκα στην ομάδα.

Ο διοικητικός ηγέτης της «Ένωσης» χαρακτήρισε τον 31χρονο Ούγγρο στράικερ ως «το δώρο μας στους οπαδούς μας», προτρέποντάς τον να μπει στο γήπεδο και να δείξει ποιος είναι.

«Καλωσήρθες στην ΑΕΚ. Όταν μιλήσαμε τα Χριστούγεννα, είδα έναν άνθρωπο με πάθος και σπίθα. Νιώθω πως κατάλαβες αμέσως το οικογενειακό κλίμα και το όραμα της ΑΕΚ.

Σ’ εκείνο το βράδυ, οι συχνότητές μας “κλείδωσαν”. Και όλα όσα χρειάστηκαν να γίνουν, έγιναν. Τα τυπικά και τα οικονομικά. Έκανα τα πάντα, για να είναι χαρούμενη η Φερεντσβάρος και να κλείσει την συμφωνία. Είσαι σημαντικός για εμάς και ως παίκτης και για το πάθος σου και για τον χαρακτήρα σου. Μπες στο γήπεδο, δείξε ποιος είσαι και κάνε αυτό που ξέρεις καλύτερα. Είσαι το δώρο μας στους οπαδούς μας» ανέφερε στον Βάργκα ο Μάριος Ηλιόπουλος.

Από την πλευρά του, ο διεθνής φορ απάντησε: «Καταρχάς, πιστεύω ότι δύσκολα θα μπορούσα να έχω καλύτερη υποδοχή από αυτή, όλοι ήταν πραγματικά πολύ φιλικοί. Και πράγματι, όπως είπε και ο πρόεδρος, μιλήσαμε στη διάρκεια των διακοπών μου και, όπως ανέφερε κι εκείνος, ήταν μια αρκετά παθιασμένη συζήτηση και νομίζω ότι ήμασταν απόλυτα στο ίδιο μήκος κύματος.

Το ένιωσα ότι ήθελε οπωσδήποτε να με φέρει εδώ. Γι’ αυτόν τον λόγο αποφάσισα να έρθω στην ΑΕΚ και φυσικά θέλω να κάνω τα πάντα για την ομάδα, θέλω να γίνουμε πρωταθλητές. Οπότε θα προσπαθήσω να αποδώσω όσο το δυνατόν καλύτερα, να σκοράρουμε περισσότερα γκολ και τότε όλοι θα είμαστε ικανοποιημένοι».