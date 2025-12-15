Στην τελετή φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας που πραγματοποιήθηκε στις 13/12, εκπροσωπήθηκε η ΠΑΕ ΑΕΚ.

Ο Νίκος Παντερμαλής, υπεύθυνος για τις σχέσεις της Ένωσης με τον Δήμο, όπου εδρεύει η ΑΕΚ και μέλος του ΔΣ της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ, μίλησε εκ μέρους της ομάδας και μετέφερε το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Μάριου Ηλιόπουλου:

Συγκεκριμένα είπε:

«Σήμερα σας φέρνουμε εδώ νοητά τη σπίθα από τα πάτρια εδάφη της Σαμψούντας, εκεί όπου η ομάδα μας θριάμβευσε προχθές, για να μας θυμίζει την δύναμη του Ελληνισμού.

Η ΑΕΚ είναι κομμάτι της ψυχής αυτής της πόλης.

Για περισσότερο από έναν αιώνα, η κιτρινόμαυρη καρδιά χτυπά εδώ (στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο σπίτι μας) κουβαλώντας μνήμες, αξίες και ευθύνη.

Με βαθιές ρίζες στην ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου, η ΑΕΚ επιδιώκει να είναι παρούσα όχι μόνο στα γήπεδα, αλλά και στην κοινωνία.

Να στέκεται δίπλα στις τοπικές κοινότητες, να στηρίζει δράσεις που γεννούν χαμόγελα, που καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή», ανέφερε ο Νίκος Παντερμαλής.