Ο Μάριος Ηλιόπουλος σε δηλώσεις του στη μεικτή ζώνη, μετά τη δύσκολη νίκη της ΑΕΚ επί της Κηφισιάς με 3-2 σκορ στο Περιστέρι, απέφυγε να σχολιάσει τη διαιτησία λέγοντας χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος που έχει κοινό νου, βλέπει, καταλαβαίνει».

Όσα δήλωσε ο ισχυρός άνδρας της «Ένωσης»:

Για το ματς με την Κηφισιά: «Κρατάω ότι η ΑΕΚ στο πρώτο μέρος δεν ήταν καλή, θα έλεγα ήταν μέτρια. Αλλά είναι άλλοι που θα κάνουν τα σχόλιά τους, εγώ λέω για εμένα. Σκοπός ήταν η νίκη και καλύτερα να μην πω λόγια, γιατί τα σχόλια περισσεύουν. Νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος που έχει κοινό νου, βλέπει, καταλαβαίνει συνεχίζουμε».

Για τη διαιτησία: «Δεν αναφέρομαι σε τίποτα, αναφέρομαι σε αυτό που θα σκεφτεί οποιοσδήποτε νοήμων άνθρωπος».

Για τη νίκη της ομάδας του επί της Κηφισιάς: «Εγώ βλέπω ότι ήταν μία σπουδαία νίκη, γιατί ήρθε μία πραγματική ανατροπή. Αυτό είναι ανθρώπινο και δεν είναι εύκολο με 10 παίκτες. Ουσιαστικά ήρθαν τα πάνω κάτω. Υπήρχε στενοχώρια σε ένα μεγάλο κομμάτι του ματς και αυτή η ανατροπή τα ανατρέπει όλα».

Για τη συνέχεια: «Νομίζω ότι η ψυχολογία με αυτήν την ανατροπή έχει έρθει εκεί που πρέπει και θα πάμε καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια».