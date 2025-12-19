Ο Μάριος Ηλιόπουλος μίλησε για την μεγάλη νίκη-πρόκριση της ΑΕΚ, αναφερόμενος τόσο στην ομάδα όσο και στην κατάσταση του ελληνικού ποδοσφαίρου, το οποίο –όπως τόνισε– «πονάει».

«Σήμερα η ΑΕΚ δεν γινόταν να χάσει. Το σύμπαν είχε αποφασίσει ότι θα νικήσει, απλώς επέλεξε να το κάνει με… σασπένς», ανέφερε και συνέχισε:

«Από τη στιγμή που έχουμε αυτά τα συστατικά, η ομάδα θα πάει μπροστά. Πρέπει να προσέχουν, οι αγνώμονες να μην εκδηλώνονται πολύ γρήγορα.

Ας αφήσουμε την ομάδα να κυλάει όπως κυλάει. Και εσείς που έχετε το μικρόφωνο, να βοηθήσετε να καθαρίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο που πονάει.

Θέλουν δεν θέλουν το ελληνικό ποδόσφαιρο θα καθαρίσει! Οποίου του αρέσει, όπου δεν του αρέσει πρόβλημα του!»