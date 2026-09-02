Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος, παρακολούθησε από κοντά τη νίκη της ομάδας του με 2-0 επί του Νέστου στην Καβάλα, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και στη συνέχεια μίλησε για τον δύσκολο δρόμο που έχει μπροστά της η Ένωση.

Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά για την παρουσία του στη Χρυσούπολη, τονίζοντας ότι, σε αντίθεση με άλλους ιδιοκτήτες μεγάλων ΠΑΕ, ο ίδιος δεν σνομπάρει την ελληνική επαρχία και τις μικρές ομάδες.

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