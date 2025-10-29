Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Ηλιούπολη σε ματς για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η Ένωση ψάχνει τη νίκη σε ένα ματς που αγωνίζεται με πολλές αλλαγές.
Ηλιούπολη – ΑΕΚ 0-0 (Cosmote Sport 2)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: Τσιλιγγίρης, Μϊαδανός
Κόκκινες κάρτες: –
Ηλιούπολη: Τσιλιγγίρης, Τσάικα, Νόνης, Κωστούλας, Κεραμίδας (74′ Μϊαδανός), Θωμαΐδης, Κετ (46′ Σταμάτης), Κρέτση, Ζαφειράκης (71′ Ντούντα), Ουσμάν (71′ Νεοφυτίδης), Χριστόπουλος (90’+2 Στοϊκόφσκι).
ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Χρυσόπουλος, Ρέλβας, Κοσίδης (59′ Κοϊτά), Πήλιος (74′ Πενράις), Γκρούγιτς, Λιούμπισιτς (46′ Μάνταλος), Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Κουτέσα (59′ Καλοσκάμης), Πιερό.