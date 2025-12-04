Χρηματικό πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ και ποινή μίας αγωνιστικής χωρίς εισιτήρια σε εκτός έδρας αγώνα, με διετή αναστολή, επέβαλε η UEFA στην ΑΕΚ για τη συμπεριφορά των οπαδών της στο «Αρτέμιο Φράνκι».

Αυτή η ποινή επεβλήθη στην «Ένωση» για τη ρίψη αντικειμένων από τους φιλάθλους της στο πρόσφατο παιχνίδι με τους «βιόλα», για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Όπως προαναφέραμε η ποινή της ΑΕΚ έχει διετή αναστολή. Όπερ σημαίνει ότι στο ημερολογιακό διάστημα των επόμενων δύο χρόνων, θα ενεργοποιηθεί με το οποιοδήποτε ανάλογο παράπτωμα και δεν θα πάρει εισιτήρια για το αμέσως επόμενο εκτός έδρας ευρωπαϊκό ματς.