Φουντώνει ακόμα περισσότερο η κόντρα της ΑΕΚ με τον Στεφάν Λανουά! Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν σχεδιάσει να κάνουν μία σειρά από κινήσεις κατά του Γάλλου αρχιδιαιτητή.

Όπως αναφέρει το sport-fm.gr η Ένωση προχώρησε σε καταγγελία μέσω της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ για όσα είχε καταγγείλει ο Στεφάν Λανουά (όπως έγινε γνωστό μέσω διαρροής της Ομοσπονδίας) για προπηλακισμό του στην OPAP Arena στο ΑΕΚ-ΠΑΟΚ.

Η ΑΕΚ αθωώθηκε από τον αθλητικό δικαστή της Σούπερ Λίγκας στις 24/10 και δεν πρόκειται να αφήσει έτσι την υπόθεση.