Η ΑΕΚ ήταν η μεγάλη κερδισμένη της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Το… τρένο του Νίκολιτς σφύριξε πέντε φορές την Κυριακή στο Αγρίνιο και, με την επιβλητική της νίκη (5-0) επί του Παναιτωλικού, εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο τις γκέλες των Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, φτάνοντας σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή.

Πιο συγκεκριμένα οι «κιτρινόμαυροι», που έχουν ανεβάσει στροφές το τελευταίο διάστημα, έχοντας «χτίσει» ένα αξιοπρόσεκτο σερί νικών σε Ελλάδα και Ευρώπη, κατάφεραν να μειώνουν φτάσουν στον πόντο τη διαφορά τους από την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που άφησε βαθμούς (0-0) στην έδρα του Άρη.

Μάλιστα η ΑΕΚ έριξε στην τρίτη θέση τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έπαιξε με τη… φωτιά στο Περιστέρι και κάηκε από τον ψυχωμένο Ατρόμητο, ο οποίος επέστρεψε στις νίκες στην έδρα του μετά από 296 ημέρες και πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα.

Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός, με κορυφαίους τον Ντέσερς που είχε ένα γκολ κι ένα κερδισμένο πέναλτι και τον Λαφόν, ο οποίος νίκησε έπιασε πέναλτι, επικράτησε με 2-1 του Βόλου στη Λεωφόρο και έπιασε την ομάδα της Μαγνησίας στη Πέμπτη θέση της βαθμολογίας (αμφότερες έχουν από 22 πόντους).

Το Σάββατο η αυλαία της αγωνιστικής είχε ανοίξει με την επιβλητική νίκη του Λεβαδειακού με 3-0 επί της ΑΕΛ Novibet, το ξέσπασμα (3-0) του ΟΦΗ επί του Πανσερραϊκού και τη μοιρασιά (0-0) στη Νεάπολη ανάμεσα στην Κηφισιά και τον Asteras Aktor στη Νεάπολη.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής:

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Λεβαδειακός – ΑΕΛ 3-0

ΟΦΗ – Πανσερραϊκός 3-0

Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης 0-0

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 2-0

Άρης – Ολυμπιακός 0-0

Παναθηναϊκός – Βόλος ΝΠΣ 2-1

Η βαθμολογία της Super League: