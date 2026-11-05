Όταν ανακοινώθηκε η ενδεκάδα της Ρεάλ για τον αγώνα της Νέας Φιλαδέλφειας με όλους τους πανάκριβους παικταράδες μέσα (Μπέλινγκχαμ, Βινίσιους, Εμπαπέ κ.λπ.), η τύχη της ΑΕΚ φαινόταν προδιαγεγραμμένη: τρία γκολ (τουλάχιστον…). Πράγματι, αυτή η ομαδάρα που μοιάζει με «Μικτή Κόσμου» έβαλε τα τρία γκολ, αλλά και η αξιοπρεπέστατη πρωταθλήτρια Ελλάδας έβαλε δύο.

Απέναντι σε αυτούς τους «καλλιτέχνες» της μπάλας, η ΑΕΚ παρατάχθηκε με μια ομάδα συγκλονιστικών «πολεμιστών» και «μπροστάρη» τον φανταστικό Κοϊτά.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr