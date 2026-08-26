Πάρτι σε κίτρινο και μαύρο χρώμα έστησε η ΑΕΚ στην «Allwyn Arena». Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μετά το ισόπαλο 0-0 στη Σόφια, κατάπιε με σκορ 4-0 τη Λέφσκι και προκρίθηκε με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο στη League Phase του Champions League.

Η Ένωση μπήκε… αγριεμένη στο ματς και κλείδωσε την πρόκριση από το πρώτο μισάωρο, καθώς στο 8’ ο Γιόβιτς και στο 12’ και το 29’ ο Βάργκα είχαν προλάβει να διαμορφώσουν το 3-0 και να βάλουν φωτιά στις εξέδρες της Νέας Φιλαδέλφειας. Το 4-0 σημείωσε στο 55’ ο Μαρίν με πέναλτι που κέρδισε ο Γιόβιτς.

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