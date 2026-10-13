Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, μοιράστηκε τις σκέψεις του στη συνέντευξη Τύπου της ΑΕΚ πριν από το αυριανό εκτός έδρας παιχνίδι με τη Σαχτάρ (14/10, 22:00) για τη 2η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League.

Ο 28χρονος Σενεγαλέζος μεσοεπιθετικός της Ένωσης ήταν λακωνικός στις δηλώσεις του πριν από το κρίσιμο παιχνίδι με τη Σαχτάρ, αναφέροντας ότι όλη η ομάδα είναι έτοιμη και προετοιμασμένη για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός μεγάλου ευρωπαϊκού αγώνα. Κλείνοντας, τόνισε ότι οι παίκτες της Ένωσης θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για να επιστρέψουν με μία ακόμη νίκη στην Αθήνα.

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