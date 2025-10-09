Μετά από μια σύντομη θητεία στην Ελλάδα με την ΑΕΚ (σ.σ. 9 γκολ, 2 ασίστ σε 24 αγώνες), ο Αντονί Μαρσιάλ εξέπληξε πολλούς, συμφωνώντας να μετακομίσει στο Μεξικό για να υπογράψει στην Μοντερέι.

Με συμβόλαιο μέχρι το 2027, ο πρώην παίκτης της Λιόν, της Μονακό και της Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ, πήρε ένα νέο… εξωτικό ρίσκο, όμως προς το παρόν η κατάσταση δεν εξελίσσεται όπως θα ήθελε.

Ο Γάλλος πρώην διεθνής (30 συμμετοχές, 2 γκολ) επιθετικός, έχει παίξει σε τέσσερις αγώνες, συμπεριλαμβανομένου ενός ως βασικός, αλλά ακόμη δεν έχει «βρει δίχτυα». Και στο Μεξικό, τα μέσα ενημέρωσης δεν είναι και τόσο… ευγενικά με τον 29χρονο άσο.

«Ο Αντονί Μαρσιάλ δεν έχει καταφέρει να… ξυπνήσει στο Μεξικό. Οι πρώτες του εμφανίσεις με τη Μοντερέι δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες που δημιούργησε η μεταγραφή του.

Ο Γάλλος δεν έχει σκοράρει και έχουν περάσει ήδη οκτώ μήνες από τότε που σημείωσε ούτε ένα γκολ. Στον τελευταίο του αγώνα, ο Μαρσιάλ έχασε μια καθαρή ευκαιρία για γκολ που κόστισε στη Μοντερέι την νίκη», αναφέρει ο μεξικανικός Τύπος στην κριτική του.

Ahorita lo remonta el gran Martial 😂 pic.twitter.com/l29AbB2GVe — TF (@tigresfootball_) October 6, 2025

«Γιατί σε έφεραν εδώ;» και «Να το απίστευτο λάθος του Άντονι Μαρσιάλ με τους Ραγιάδος ντε Μοντερέι», ήταν ο τίτλος της εφημερίδας «Récord», ενώ η «El Norte», του έδωσε ένα… προσωνύμιο: «Είναι ο Μαρσιάλ ή ο Μάρλον;» με προφανή αναφορά στον Μάρλον ντε Χεσούς (τώρα 34 ετών).

Ο τελευταίος ήταν εκείνη την εποχή (σ.σ. το 2014) μια από τις πιο απογοητευτικές μεταγραφές των Ραγιάδος όσον αφορά στην επίθεση (3 γκολ σε 22 αγώνες). Από την πλευρά του, ο δημοσιογράφος Γουίλι Γκονζάλες ήταν ιδιαίτερα καυστικός: «Δεν βλέπω τι βρίσκουν τόσο σπουδαίο σε αυτόν.

Ο Αντονί Μαρσιάλ είναι πολύ κακός! Νομίζω ότι αυτός ο τύπος φοράει τα παπούτσια του… ανάποδα. Έχει… ρακέτες στα πόδια του. Όλες οι μπάλες αναπηδούν πάνω του»…

«Ο πρώην αστέρας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αντονί Μαρσιάλ, δέχεται… πυρά στο Μεξικό, με εύκολα λάθη, χωρίς γκολ και κακή γλώσσα του σώματος», αναφέρεται σε δημοσίευμα της «La Velez».

Τέλος, ο σύμβουλος του Fox, Τσάκο Χιμένες, επεσήμανε μετά την συντριβή με 6-2 από την Τολούκα στις 25 Σεπτεμβρίου: «Ο Μαρσιάλ σηκώνει συνεχώς τα χέρια του στους συμπαίκτες του από τότε που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να του πουν ότι το μεξικανικό ποδόσφαιρο δεν του κάνει καμία χάρη».